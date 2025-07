Italia-Serbia oggi Mondiali pallanuoto 2025 | orario programma tv streaming

Oggi, lunedì 14 luglio, torna in acqua il Settebello nel secondo turno della prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile: a partire dalle ore 14.45 italiane, gli azzurri del CT Sandro Campagna sfideranno la Serbia nel match valido per il Girone A. Le due squadre hanno vinto all’esordio, dunque nel match tra italiani e balcanici verrà messo in palio il primo posto nel raggruppamento: la vincitrice del girone, infatti, avrà garantito  l’accesso diretto ai quarti di finale, mentre la seconda e la terza dovranno giocare gli ottavi. Il match tra Italia e Serbia, valido per i Mondiali 2025 di pallanuoto, in corso a Singapore, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Serbia oggi, Mondiali pallanuoto 2025: orario, programma, tv, streaming

