Portico chef che passione Oltre 1.200 buongustai

La maratona della quattro giorni di cucina del Festival internazionale 'Chef sotto il Portico', conclusasi ieri a pranzo in piazza a Portico, ha entusiasmato sia lo staff dei 12 cuochi protagonisti sia gli oltre 1.200 buongustai che hanno animato la manifestazione: 200 alle due cene di gala nel giardino del ristorante Al Vecchio Convento giovedì e venerdì sera, 700 sabato sera e 300 ieri a pranzo in piazza. I partecipanti sarebbero stati molti di più, se la pioggia non avesse danneggiato la manifestazione per dieci minuti sabato sera, con negativo bis anche ieri a pranzo, costringendo chef e ospiti ad abbandonare fornelli e tavole per rifugi di fortuna nei locali e loggiati di fianco alla piazza.

Torna "Chef sotto il Portico", appuntamento ormai fisso con le cucine di tutto il mondo - Il festival internazionale di cucina “Chef sotto il Portico”, appuntamento fisso a Portico di Romagna, giunge quest’anno alla quindicesima edizione con quattro giornate dedicate alla cucina di tutto il mondo grazie alla partecipazione di chef rinomati in Italia, Europa e in sud America.

Chef sotto il Portico, Fricò Royal, Cisco e la festa 'Birra Boario': ecco il weekend forlivese - Tempo di fine settimana e di staccare un po' la spina dagli stress quotidiani. Per fortuna anche questo weekend sono tanti gli appuntamenti in programma per tutto il Forlivese, tra quelli con la gastronomia, al teatro, fino ai concerti rock e alle degustazioni.

Portico, il borgo si tinge di rosa. Chef e cantine: donne protagoniste

Portico, attesi ancora buongustai per i 10 chef da tutto il mondo - Portico, attesi ancora buongustai per i 10 chef da tutto il mondo Continua il Festival internazionale di cucina, giunto alla 13ª edizione. Secondo ilrestodelcarlino.it