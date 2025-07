Andor stagione 2 crea un buco nella trama di rogue one

La seconda stagione di Andor ha suscitato discussioni tra gli appassionati di Star Wars, in particolare riguardo a possibili incongruenze nella trama che potrebbero influenzare la coerenza con altri capitoli della saga. La narrazione si concentra sugli anni precedenti a Rogue One: A Star Wars Story, illustrando le origini della Ribellione e il ruolo di Cassian Andor con le forze sulla Yavin. Alcuni dettagli hanno sollevato interrogativi circa i personaggi coinvolti e le modalità di interazione tra loro. perché la ribellione aveva bisogno di jyn erso se hanno avuto wilmon?. saw gerrera aveva preso wilmon sotto la sua ala. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Andor stagione 2 crea un buco nella trama di rogue one

In questa notizia si parla di: andor - stagione - trama - rogue

Andor – Stagione 2, la spiegazione degli episodi 1-2-3: ecco il segreto più oscuro dell’Alleanza Ribelle - Andor – Stagione 2, la spiegazione degli episodi 1-2-3: ecco il segreto più oscuro dell’Alleanza Ribelle Attenzione! Questo articolo contiene spoiler sugli episodi 1, 2 e 3 di Andor – Stagione 2.

Andor – Stagione 2 svela l’ultimo grande mistero sulla Morte Nera - Andor – Stagione 2 svela l’ultimo grande mistero sulla Morte Nera Ci siamo sempre chiesti come l’Alleanza Ribelle sia venuta a conoscenza per la prima volta della Morte Nera e Andor – Stagione 2 fornisce finalmente una risposta.

Andor, la seconda stagione ci racconta tutta la banalità del fascismo - I nuovi episodi della serie sono una metafora della svolta autoritaria dell'America di Trump, e un ritorno allo Star Wars più politico delle origini

