Il caso della palazzina nel cortile Via Fauché oggi il via al processo

Prende il via questa mattina il processo sul caso del "palazzo dentro il cortile" di via Fauché. Una delle ultime udienze, sul tema dell’urbanistica, prima della pausa estiva. Alla ripresa dell’attività della procura, a fine settembre, verrà fissato il calendario che porterà alla udienza di pronuncia della sentenza per questo caso, l’unico in cui non sono coinvolti, tra gli imputati, i funzionari pubblici di Palazzo Marino e dello Sportello Unico Edilizia. Il cantiere di via Fouché era partito nell’ottobre 2022 per realizzare una palazzina di 3 piani, di cui 2 fuori terra, in sostituzione di un laboratorio-deposito, che avrebbe violato i limiti in altezza “all’interno dei cortili” del Piano di governo del territorio del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

