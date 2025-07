I consulenti finanziari raggiungono quota 53mila

SONO in tutto 53mila professionisti, gestiscono i soldi di 5,2 milioni di italiani per un totale di oltre 900 miliardi di euro. Sono i consulenti finanziari, una categoria che svolge ormai un ruolo cruciale nell’ industria italiana del risparmio, guidando milioni di cittadini tra investimenti, previdenza le e protezione patrimoniale. Per queste figure lavorative esiste da tempo un apposito albo professionale, gestito e vigilato da un organismo che si chiama Ocf e che è presieduto dall’ex deputato Mauro Marino (nella foto). Il 26 giugno scorso, nella Sala regina della Camera dei Deputati, Marino ha presentato la relazione annuale dell’Ocf, snocciolando un bel po’ di dati su un settore ancora in crescita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I consulenti finanziari raggiungono quota 53mila

In questa notizia si parla di: consulenti - finanziari - 53mila - raggiungono

Banca Generali apre a Mediobanca: Mossa: "Se mettiamo al centro i nostri consulenti finanziari e le persone sicuramente faremo un buon lavoro" - Gian Maria Mossa, attuale AD di Banca Generali, è in pole per il ruolo di CEO della nuova entità del risparmio gestito nata dall’aggregazione con Mediobanca Premier; Sichel, oggi AD di Mediobanca Premier, è indicato come futuro presidente L’amministratore delegato di Banca Generali, Gian Mari

Banca Generali apre a Mediobanca, Mossa: "Se mettiamo al centro i nostri consulenti finanziari e le persone sicuramente faremo un buon lavoro" - Gian Maria Mossa, attuale AD di Banca Generali, è in pole per il ruolo di CEO della nuova entità del risparmio gestito nata dall’aggregazione con Mediobanca Premier; Sichel, oggi AD di Mediobanca Premier, è indicato come futuro presidente L’amministratore delegato di Banca Generali, Gian Mari

Banca Generali apre a Mediobanca, Mossa: "Se mettiamo al centro i nostri consulenti finanziari e le persone sicuramente faremo un buon lavoro" - Gian Maria Mossa, attuale AD di Banca Generali, è in pole per il ruolo di CEO della nuova entità del risparmio gestito nata dall’aggregazione con Mediobanca Premier; Sichel, oggi AD di Mediobanca Premier, è indicato come futuro presidente L’amministratore delegato di Banca Generali, Gian Mari

Consulenza finanziaria, più di una famiglia su 4 affida i risparmi a un professionista - I compensi sono variabili e legati al modello di business ma sta crescendo il mode ... Scrive msn.com

Consulenti, una nuova fase oltre la rendita - La stabilità, se non ben interpretata, può trasformarsi in un’insidiosa trappola: quella della routine, dell’autocompiacimento, della rinuncia al ... Segnala bluerating.com