Cresce l’organico di Edenred Italia | aumento del 24% negli ultimi 3 anni

NUMERI e nuove prospettive. Così Edenred Italia presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024, documento che sintetizza le principali azioni e i risultati raggiunti nel corso dell’anno in ambito ambientale, sociale e organizzativo. In un contesto di trasformazione economica e culturale, l’azienda leader nel settore degli employee benefit conferma una strategia di crescita orientata al benessere delle persone e alla creazione di valore condiviso. Nel dettaglio, puntando i riflettori sul triennio 2022–2024, l’organico complessivo di Edenred Italia è aumentato del 24%, passando così da 639 a 791 persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cresce l’organico di Edenred Italia: aumento del 24% negli ultimi 3 anni

In questa notizia si parla di: edenred - italia - organico - cresce

Ruggiero (Edenred Italia): "Siamo vicini agli imprenditori: lavoriamo con 150.000 aziende e siamo una soluzione per tagliare il cuneo fiscale" - Il Giornale d'Italia ha intervistato Fabrizio Ruggiero, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Edenred Italia: "Il minimo salariale è un'opportunità per dare potere d'acquisto a categorie in difficoltà " Fabrizio Ruggiero, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Edenred Italia

Ruggiero (Edenred Italia): "Siamo vicini agli imprenditori: lavoriamo con 150.000 aziende e siamo una soluzione per tagliare il cuneo fiscale" - Il Giornale d'Italia ha intervistato Fabrizio Ruggiero, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Edenred Italia: "Il minimo salariale è un'opportunità per dare potere d'acquisto a categorie in difficoltà " Fabrizio Ruggiero, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Edenred Italia

Cresce l’organico di Edenred Italia: aumento del 24% negli ultimi 3 anni; Ricerca Edenred SDA Bocconi: il welfare aziendale fa crescere il fatturato oltre il 10%.

Edenred Italia Bilancio Sostenibilità: cresce welfare, parità e ricambio generazionale - Edenred Italia presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024 Edenred Italia presenta il Bilancio di Sostenibilità che certifica quanto nel triennio 2022 2024 l’organico sia aumentato del ... Scrive ilmessaggero.it

Ruggiero (Edenred Italia): “aumento soglia fringe benefit necessario ... - Edenred si è espressa sul possibile innalzamento della soglia a 1000 euro: “Aumento necessario. Riporta ilmessaggero.it