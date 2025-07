Il 14 luglio si festeggia San Camillo de Lellis, sacerdote originario di Bucchianico, in provincia di Chieti, e nato dopo un sogno premonitore. La madre rimase incinta a quasi 60 anni. Una gravidanza ‘miracolosa’ per la donna e per tale motivo, probabilmente, gli fu imposto il nome della donna ( Camilla Campellio di Loreto Aprutino) che morì quando il figlio aveva da poco compiuto 13 anni. San Camillo de Lellis, il nome legato alla madre: la miracolosa gravidanza. Fu avviato alla carriera militare dal padre che era un ufficiale al servizio della Spagna. Un problema al piede lo costrinse ad interrompere il percorso con il ricovero all’ospedale di San Giacomo degli Incurabili. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Buon onomastico Camillo e Camilla oggi 14 luglio: immagini da condividere