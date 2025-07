Furto di giorno alla lavanderia Il ladro ha agito a volto scoperto | Aveva già colpito altri negozi

Furti in serie a cavallo tra le province di Firenze e Pisa. Stesso copione, stesso obiettivo, stessa faccia. "Un mio ’collega’ di Castelfranco mi aveva girato la foto del mascalzone che aveva fatto il diavolo a quattro nel suo negozio e in un altro di Santa Croce sull’Arno qualche giorno prima, proprio per mettermi in guardia. Mi aveva scritto “Occhio a questo tipo!“. Essì, c’aveva ragione", racconta con ironia amara Cristiano Ulivi. Quel messaggio si è rivelato premonitore perché il ladro è passato a far visita anche alla sua lavanderia Express wash di piazza Matteotti, a Empoli. "Si tratta della stessa persona, l’ho riconosciuta chiaramente vedendo le immagini del mio sistema di videosorveglianza – racconta l’imprenditore ricostruendo il ’saccheggio’ subito una manciata di giorni fa –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furto di giorno alla lavanderia. Il ladro ha agito a volto scoperto: "Aveva già colpito altri negozi"

