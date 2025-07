Di seguito il comunicato: Lunedì 14 luglio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Cornetto Battiti Live “, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Ilary Blasi  e Alvin, con Nicolò De Devitiis. Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, “Cornetto Battiti Live” offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano ed internazionale. Nel secondo appuntamento si alterneranno sul palco e nelle esibizioni on the road da Trani e Giovinazzo: The Kolors, Alfa, Annalisa, Boomdabash, Loredana Bertè, Olly, Ermal Meta, Lorella Cuccarini con  Riki, Emis Killa, Benji & Fede, BNKR44, da “Amici” Antonia, Gaia, Gabry Ponte, Baby K, Serena Brancale, Planet Funk, Tananai, Capo Plaza, Fedez e  Clara. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Battiti live: in tv la seconda serata Canale 5