Ucraina Trump | noi manderemo i Patriot a Kiev ma pagherà l' Ue

"Non ho ancora concordato il numero" di Patriot da inviare ma gli ucraini "ne avranno un po' perché hanno bisogno di protezione e l' Ue pagherà: noi non pagheremo nulla, ma li invieremo". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump. "Sono molto deluso" dal leader russo Vladimir Putin: parla in modo gentile e poi la sera bombarda tutti", afferma il tycoon tornando a criticare lo zar. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, Trump: noi manderemo i Patriot a Kiev ma pagherà l'Ue

In questa notizia si parla di: trump - patriot - pagherà - ucraina

Ucraina, Trump: “Tra Putin e Zelensky odio tremendo, pace impossibile”, poi il dietrofront: “Buone possibilità”; USA spostano Patriot da Israele a Kiev - VIDEO - Il tycoon ha parlato delle difficoltà nel raggiungere un accordo di pace tra Russia e Ucraina e di come stia lavorando per fare in modo che questo accada Il presidente Usa, Donald Trump, ha ammesso che la pace tra Russia e Ucraina potrebbe non essere realizzabile.

Trump: "Odio tremendo tra Putin e Zelensky, forse la pace è impossibile". Il Nyt svela: "Usa spostano i Patriot da Israele a Kiev" - Putin: «Con il tempo ci sarà una riconciliazione». Zelensky in visita a Praga con la first lady Olena

Ucraina, Trump: “Tra Putin e Zelensky odio tremendo, pace impossibile”, poi il dietrofront: “Buone possibilità”; USA spostano Patriot da Israele a Kiev - VIDEO - Il tycoon ha parlato delle difficoltà nel raggiungere un accordo di pace tra Russia e Ucraina e di come stia lavorando per fare in modo che questo accada Il presidente Usa, Donald Trump, ha ammesso che la pace tra Russia e Ucraina potrebbe non essere realizzabile.

Che tristezza. Trump dice che manderà i sistemi di difesa Patriot all’Ucraina ma sottolinea che sono gli europei che debbono pagare. Quindi no US money. Ma se dà il suo permesso è meglio di niente. Time for Europe to wake up. Vai su X

Dagli alleati 40 miliardi e sistemi Patriot a Kiev. Meloni vede l’inviato di Trump Kellog e preme per le misure americane alla Russia. Ma frena sulle truppe in Ucraina Vai su Facebook

Trump: Manderemo i Patriot a Kiev, ma li pagherà la UE - Trump: Invieremo Patriot a Kiev, ma a pagarli sarà la UE; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Putin gentile ma poi bombarda tutti la sera. Invierò i Patriot ma pagherà l’Ue”; Ucraina, Trump: noi manderemo i Patriot a Kiev ma pagherà l'Ue.