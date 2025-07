Il Chelsea è sale del mondo | battuto il Psg per 3-0

Contro ogni pronostico ma con.uja grande prestazione, il Chelsea batte nettamente i campioni d’Europa del Psg e sale sul tetto del Mondo. Nella finale della prima edizione del Mondiale per club, la squadra di Maresca ha letteralmente incartato i francesi con pressing alto e ripartenza, meritando ampiamente di vincere. Per il Blues si tratta del secondo trofeo stagionale dopo la Conference League conquistata lo scorso maggio L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Il Chelsea è sale del mondo: battuto il Psg per 3-0

