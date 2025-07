Scavi per la fibra e strade rovinate È protesta

CODOGNO (Lodi) Strade sconnesse, marciapiedi rattoppati alla meglio e cantieri che sembrano spuntare all’improvviso, senza alcun preavviso per i residenti. La protesta, accesa, arriva dai banchi dell’opposizione: durante l’ultima seduta di Consiglio comunale, Rosanna Montani (nella foto) della lista Codogno 2.0 ha puntato il dito contro i lavori per la posa della fibra ottica e altri interventi in corso sul suolo di Codogno. "La città è deturpata – ha affermato – e i disagi sono continui, soprattutto per chi si trova con scavi davanti agli ingressi di casa o ai passi carrai, senza aver ricevuto nemmeno un avviso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

