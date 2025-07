Croce Rossa con orgoglio | Al servizio della comunità

Tra i 68 comitati toscani della Croce Rossa Italiana, quello di Siena è stato scelto, insieme ad altri nove, per ospitare il presidente nazionale Rosario Valastro, impegnato in una serie di visite a volontarie e volontari che ogni giorno operano sul territorio a supporto della comunità. Il presidente ha inaugurato un nuovo mezzo del comitato senese: cornice d’eccezione il cortile del Podestà, visto che la pioggia non ha permesso lo svolgimento della cerimonia nell’anello di Piazza. "Credo che sia doveroso, per un presidente nazionale, per un vertice nazionale, visitare i territori, entrare nelle ‘case’ dei volontari, quindi nelle sedi di Croce Rossa – le parole di Valastro –, che poi sono anche le case di tutte le persone che necessitano di aiuto, cura e protezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Croce Rossa con orgoglio: "Al servizio della comunità"

