Controlli in Bolognina Sei arresti per spaccio Chiuso anche un bar

Sette arresti, di cui sei per spaccio, nei controlli mirati della Questura nel quartiere della Bolognina, una zona rossa dove negli ultimi periodi si sono registrati diversi problemi. Così la polizia, anche attraverso un elicottero, ha controllato in due settimane 760 persone. Di questi, circa la metà (349), aveva dei precedenti. I primi risultati si sono visti soprattutto sponda contrasto allo spaccio, con sei arresti effettuati a carico di soggetti, di origini nordafricane e nigeriane, dediti a spacciare in diverse aree del quartiere. Complessivamente sono stati sequestrati 125 grammi di cocaina, 1 chilo e 775 grammi di hashish, oltre a circa 6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Controlli in Bolognina. Sei arresti per spaccio. Chiuso anche un bar

