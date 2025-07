Stress da disorganizzazione. Ne soffre l’83% dei manager.

POVERI manager. L’Italia è il Paese europeo dove soffrono di più. Lo rileva una ricerca condotta da Beyond per Factorial, piattaforma all-in-one per la gestione aziendale, secondo cui l’83% dei dirigenti soffre di stress e ansia a causa del caos organizzativo nel quale lavorano. Il dato, oltre che allarmante, è sintomo di un malessere strutturale. I dirigenti delle piccole e medie imprese italiane sono quotidianamente schiacciati da burocrazia, inefficienze operative e strumenti digitali non integrati. Risultato: il 66% dei manager fa regolarmente straordinari, il 63% ha rinunciato a impegni personali per fronteggiare emergenze professionali e l’89% non riesce nemmeno a costruire relazioni solide con il proprio team. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

