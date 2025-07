Condannato lo stalker Biglietti e visite a sorpresa erano diventati un incubo

Per la ragazza l’incubo iniziato nella scorsa primavera ed è proseguito fino a quando non ha avuto il coraggio di denunciare il suo persecutore poi arrestato e attualmente in carcere. Lo spezzino Massimo Bazzoni, 59 anni, è stato condannato per stalking alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione più un altro anno di libertà vigilata. Lo ha deciso il giudice del tribunale spezzino Luisa Carta. L’uomo è attualmente detenuto nel carcere spezzino avendo violato le precedenti prescrizioni di avvicinamento alla giovane titolare di un negozio in città . L’uomo infatti avrebbe dovuto rispettare il divieto di avvicinamento disposto dal giudice Mario De Bellis come richiesto dall’avvocato della giovane Enrico Di Martino (nella foto) del foro della Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Condannato lo stalker. Biglietti e visite a sorpresa erano diventati un incubo

