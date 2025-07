Bari | crepe sui muri sgomberato palazzo In serata

In serata lo sgombero. Dieci famiglie hanno trascorso la notte fuori da casa dopo che i vigili del fuoco hanno disposto l’allontanamento dal palazzo nel quartiere Madonnella di Bari. Decisione causata dalla presenza di crepe sui muri. L’1 luglio era avvenuto in altro sgombero: quello di un palazzo ritenuto pericolante, in via Giulio Perrini.     L'articolo Bari: crepe sui muri, sgomberato palazzo In serata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari: crepe sui muri, sgomberato palazzo In serata

