In quattro istituti tutti maturi L’8,6% con cento

PONTEDERA Tutti maturi e sessantaquattro con 100 (o 100 e lode) in quattro istituti superiori di Pontedera su cinque. L’8,6% di questo totale parziale. Mancano i dati del liceo Montale (linguistico e scienze umane) dove gli esami di maturitĂ 2025 non sono ancora terminati. Esami finiti all’Itis Marconi, all’Itcg Fermi, al liceo XXV Aprile e all’Ipsia Pacinotti. Ecco il dettaglio. All’ Itis Marconi (istituto tecnico e liceo scientifico scienze applicate) tutti maturi i 242 candidati di cui 20 con il massimo dei voti (100) e tre anche con lode. Media volto piuttosto alta in quasi tutte le classi dell’istituto diretto dal professor Pier Luigi Robino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

