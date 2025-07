Decine i messaggi di cordoglio per la scomparsa di don Mario Perinetti. A Brugnato, il sindaco Corrado Fabiani (nella foto) parla di "grave lutto per tutta la città , per la Val di Vara e per la provincia; una morte che ci colpisce, ci addolora e lascia un vuoto profondo. Don Mario è stato un vero innovatore – dice Fabiani –, che ha dedicato la sua vita agli altri, a insegnare i valori della vita ai giovani, ad aiutare i più deboli, gli ultimi e gli anziani. Spinto dalla fede e da un coraggio fuori dal comune, ha vinto sfide che sembravano impossibili. Lascia un’ eredità materiale e spirituale importante, tangibile, che abbiamo l’onere di raccogliere e portare avanti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cordoglio della comunità spezzina: "Ha dedicato la sua vita agli altri"