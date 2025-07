Via i detriti dalla foce dell’Oglio | La navigazione è pericolosa

COSTA VOLPINO (Bergamo) L’autorità di Bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro è al lavoro per la salvaguardia e la sicurezza sul lago d‘Iseo. Entro poche settimane inizieranno le opere per rimuovere il materiale accumulato alla foce del fiume Oglio a Costa Volpino: un’enorme massa di sabbia, detriti e vegetazione che talvolta affiorano dalla superficie e rendono pericolosa la navigazione, andando a formare una sorta di isola, talvolta in secca, talvolta sott’acqua, a seconda dei livelli del più piccolo dei grandi laghi lombardi. "Un’area pericolosa – ha sottolineato il presidente dell’ Autorità di Bacino Lacuale Alessio Rinaldi – sia per il trasporto pubblico locale che per i natanti che transitano nell’alto Sebino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via i detriti dalla foce dell’Oglio: "La navigazione è pericolosa"

