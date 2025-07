Il dramma di Abbadia Lariana | Mentre Isa annegava in tanti facevano video

ABBADIA LARIANA (Lecco) Isa stava morendo affogato nel lago di Como. Annaspava, aveva il volto reclinato all’indietro per riuscire a respirava, agitava le braccia per chiedere aiuto e restare a galla. Ma, mentre Isa stava morendo annegato, a riva c’era chi lo filmava. "Alcuni ragazzi si sono tuffati per provare a salvarlo, tante persone invece hanno registrato video e scattato foto con i loro cellulari", conferma Silea Colzani, 25enne di Seregno che ha assistito in diretta alla morte di Isa Gupta, il 24enne indiano che l’altro pomeriggio è annegato nelle acque del Lario ad Abbadia Lariana. Isa non sapeva nuotare, ma è entrato lo stesso in acqua, vestito com’era, pensando fosse bassa, salvo sprofondare quando l’acqua, dopo un improvviso salto del fondale, è diventata alta all’improvviso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il dramma di Abbadia Lariana: "Mentre Isa annegava in tanti facevano video"

