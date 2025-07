Pronostico confermato, in migliaia da tutta la Brianza alla tavolata sotto le stelle di Occasioni di P(a)assaggio, a Concorezzo, il gala che ogni anno i commercianti organizzano in centro, la macchina da guerra delle vetrine sotto casa che mostra tutta la propria vitalità . Qualcosa di più di un kermesse, il colpo d’occhio dall’alto è impressionante: un mare di curiosi riempie il salotto attorno a via Libertà . Stavolta, con un’attrazione in più, lo show del wrestling, non una scelta a caso, ma il ritorno nella sua città di Andres Diamond, Andrea Redaelli, due volte campione italiano categoria Heavyweight della lotta fra combattimento e spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutti a tavola sotto le stelle. A cena con i big del wrestling