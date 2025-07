Il Fricò a Bertinoro Sul colle 4mila per Cisco e la Notte bianca | Serata da ricordare

Sono state oltre 4.000 le presenze per la Notte Bianca 'Fricò Royal', che venerdì sera ha trasformato il centro storico di Bertinoro in un grande palcoscenico a cielo aperto, animato da musica dal vivo, spettacoli itineranti, dj set, mercatini e tanto pubblico fino a notte fonda. Gli ingressi si sono attestati intorno ai 2.800, ma considerando anche gli autorizzati e gli ingressi omaggio, si è superata in tuto la soglia delle 4.000 presenze, segnando un risultato superiore rispetto alla precedente edizione. Punto culminante della serata è stato il concerto di Cisco Bellotti, ex voce dei Modena City Ramblers, che ha riempito Piazza della Libertà con la sua musica e il suo impegno, accompagnato da una band di grande livello.

