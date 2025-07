Reinserimento dopo il tumore | fondi per le aziende che assumono

La parità dei diritti tra uomo e donna negli ambienti di lavoro al centro delle campagne Cisl e Cgil, con le segretarie Maria Teresa Ferretti e Barbara Nicolai. Ora a fornire un ulteriore prezioso contributo si è aggiunto anche il bando regionale che andrà a stanziare risorse economiche per facilitare il reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle donne con pregressa patologia tumorale. L’intervento mira a sostenere la possibilità di acquisire esperienze pratiche utili al loro reintegro nel mondo del lavoro, ma anche nel fornire un supporto per migliorare la gestione della patologia e delle relazioni familiari e sociali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reinserimento dopo il tumore: fondi per le aziende che assumono

Bando Marche per reinserimento donne che hanno avuto un tumore - Nelle Marche "cinque progetti integrati, uno per ogni provincia, per il reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle donne disoccupate che hanno affrontato una patologia tumorale". Come scrive ansa.it

Screening in azienda per prevenire il tumore al seno - Quotidiano Nazionale - l’ultima iniziativa è un invito rivolto a tutte le dipendenti a eseguire esami gratuiti per la prevenzione del tumore al seno, ... Segnala quotidiano.net