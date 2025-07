Niente lunedì nero in Borsa ma massima cautela

La parola passa ai mercati. Oggi si avrà la prima reazione a caldo delle Borse ai dazi al 30% indicata dal Donald Trump nella lettera invita all'Unione Europea. Dopo la sbandata iniziale post Liberation Day del 2 aprile, i mercati negli ultimi mesi hanno accantonato ogni timore legato alla guerra commerciale. Un eccesso di ottimismo che sottostima i rischi attuali. Il Giornale ne ha discusso con Pietro Giuliani, presidente e fondatore del Gruppo Azimut. Giuliani, si è passati da un accordo vicino a possibili dazi al 30%, un livello che fa un po' tremare. I mercati come la prenderanno? "Trump ci ha abituati che non c'è niente di normale e quindi la lettera di sabato sorprende fino a un certo punto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Niente lunedì nero in Borsa, ma massima cautela"

Niente biglietti per Monaco, la Nord non ci sta: lunedì protesta sotto la sede dell’Inter - La Curva Nord interista ha deciso di alzare il tono della protesta e lo fa in modo diretto, chiaro e simbolicamente forte: convocando tutti i tifosi lunedì 26 maggio alle ore 18 sotto la sede dell’Inter, in Viale della Liberazione, per contestare apertamente la gestione dei biglietti per la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain a Monaco di Baviera.

