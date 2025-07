Nappi | Fatto diverso La movida non c’entra Qui la causa è un’altra

"Bisogna isolare assolutamente questo fatto che va inserito nella lotta per lo spaccio di droga. Non c’entra nulla con la movida notturna castiglionese". Elena Nappi, sindaca di Castiglione, commenta quanto accaduto e lo colloca in un ambito ben preciso. "La macchina della movida castiglionese – aggiunge – è sicura grazie alle Forze dell’ordine, le Guardie giurate e la guardianìa a pagamento. Quello che è accaduto riguarda altro e spero che la Magistratura faccia il suo corso. Il nostro territorio sta già vivendo il punto più alto della stagione e dobbiamo tutelarlo". Oggi ci sarà l’ennesima riunione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nappi: "Fatto diverso. La movida non c’entra. Qui la causa è un’altra"

