La mannaia di Donald sulle imprese I super dazi al 30% frenano l’export

L’economia aretina è di fronte a una minaccia commerciale senza precedenti. I dazi al 30% su qualsiasi merce annunciati dagli Stati Uniti sui beni europei. Misura ancora in fase di definizione dall’imprevedibile Donald Trump ma già sufficiente a generare apprensione in un territorio che, nonostante la diversificazione geografica, continua a guardare oltreoceano come a uno dei mercati di riferimento. L’ export aretino ha registrato una crescita complessiva spinta dall’ oreficeria e dai metalli preziosi. Dentro numeri positivi, tuttavia, il sistema moda che comprende tessile, abbigliamento, pelletteria e calzature, ha avuto performance più contenute. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La mannaia di Donald sulle imprese. I super dazi al 30% frenano l’export

Donald Trump: "Governo gli Usa e il mondo, nessuno può fermarmi" | Wsj: "Il presidente americano intende esentare produttori di auto dal pagamento di alcuni dazi" - Secondo i media, il presidente prepara "nuovi siluri" nei prossimi cento giorni. Nel frattempo calano i consensi tra gli elettori ispanici: il 61% lo boccia.

Whoopi Godberg attacca Donald Trump sui dazi al film stranieri: "Abbassa i prezzi delle uova, piuttosto!" - La star premio Oscar per Ghost - Fantasma ha criticato pesantemente la scelta del presidente nei confronti dei lungometraggi stranieri.

Donald Trump annuncia dazi del 100% sui film girati fuori dagli USA: "Una minaccia alla sicurezza nazionale" - L'unico modo per salvare la moribonda industria del cinema americana, secondo Trump, è tassare tutte le produzione non a stelle e strisce.

Il Veneto esporta molto verso gli Stati Uniti: nel 2024 le vendite hanno toccato 7,2 miliardi, con occhialeria, farmaceutica, vino e gioielli tra i principali settori

