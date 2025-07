si tuffa nel ticino per un bagno muore inghiottito dalla corrente

TURBIGO (Milano) A nulla valgono i continui moniti e le indicazioni che segnalano la pericolosit√† delle correnti del fiume e cos√¨ ieri le acque del Ticino hanno fatto una nuova vittima. Tutto √® accaduto tra le 14 e le 15 del pomeriggio, in localit√† Tre Salti, dove le acque del vicino canale convergono nel fiume Ticino. Un giovane poi identificato come Ahmed Karem Sayed, di nazionalit√† egiziana, residente a Novara e di soli 22 anni, dopo essersi tuffato nel fiume, √® stato in breve inghiottito dalla corrente, in quel tratto molto forte, ed √® presto scomparso nei flutti. Il giovane, dopo aver perso i sensi, √® sprofondato sino a otto metri di profondit√†, evenienza che ha reso inutile ogni tentativo di soccorrerlo nell‚Äôimmediato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

