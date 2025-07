Il Vip Master una festa collettiva Mix di sport e spettacolo

È stato il Vip Master di Simona Ventura, ma anche di Matilde Brandi e Valeria Marini, protagoniste indiscusse di una edizione numero 34 scoppiettante, baciata dal pubblico delle grandi occasioni e da un grande entusiasmo. Sui campi del Tennis Club di Milano Marittima, tra volée improbabili e risate sincere, si è celebrato ancora una volta il rito estivo dell’evento ideato da Mario e Patrick Baldassari che, dal 1990, unisce glamour, beneficenza e spettacolo. Simona Ventura, col marito Giovanni Terzi, ha caratterizzato la due giorni con la consueta verve, tra selfie con i fan e incursioni ai microfoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Vip Master, una festa collettiva. Mix di sport e spettacolo

