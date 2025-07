San Paolo cresciuto troppo in fretta Convivenza difficile con gli stranieri | Ora la situazione sta migliorando

Camminando per le strade di San Paolo, frazione a Nord Ovest di Prato si ha la sensazione di essere in una piccola cittĂ . Un quartiere cresciuto rapidamente, fino a diventare uno dei piĂą popolosi della cittĂ , con circa 17mila abitanti. Una frazione dove non mancano i servizi: edicola, bar, pasticceria, cartoleria, negozi di abbigliamento, l’ottico, un piccolo supermercato, fontanello pubblico e tanto altro. La frazione ha due parrocchie quella di San Paolo, guidata da don Abram Vetturparmpil, e quella di GesĂą Divino Lavoratore da don Damiano Grecu. Oltre alle parrocchie fra le realtĂ piĂą vive del territorio ci sono la Pubblica Assistenza e l’associazione di commercianti San Paolo Viva, il circolo Arci e quello Mcl Giorgio La Pira. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Paolo cresciuto troppo in fretta. Convivenza difficile con gli stranieri: "Ora la situazione sta migliorando"

