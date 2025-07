Carretta la famiglia scomparsa | il mistero del camper la fuga ai Caraibi e la confessione del figlio Ferdinando in tv 9 anni dopo Li ho uccisi io

«E se non potessero sentirmi?». Quando Ferdinando Carretta pronuncia questa frase crollano 9 anni di misteri. Nel suo appartamento di Londra, dove un giornalista lo sta intervistando. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Carretta, la famiglia scomparsa: il mistero del camper, la "fuga ai Caraibi" e la confessione del figlio Ferdinando in tv 9 anni dopo. «Li ho uccisi io»

