Da Washington arriva un colpo da ko per l’export orafo aretino: dazi del 30% su tutti i beni importati dall’Unione europea. Per il distretto di Arezzo un’altra prova di resistenza. Ma Luca Benvenuti, amministratore delegato di Chimet e Unoaerre, due colonne dell’industria orafa, invita alla calma. "La partita dei dazi non è ancora finita" avverte. Benvenuti, in queste ore si parla dell’impatto dei dazi Usa sull’oreficeria. Come sta reagendo il comparto? "C’è molta preoccupazione, e non potrebbe essere altrimenti. Il 30% di dazio è una botta forte per un distretto che già affronta tasse doganali da quasi il 16%. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Benvenuti e l’oro sotto pressione: "La partita non è ancora finita. L’incertezza? Una maledizione"