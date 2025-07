La mattinata di ieri è stata segnata da due incidenti. Erano circa le 11 di ieri quando lungo la strada statale 210 Faleriense a Piane di Montegiorgio circa di fronte al bar ‘Sobe’ uno scooter e una vettura si sono scontrare per cause in corso di accertamento, l’impatto ha fatto cadere rovinosamente a terra il motociclista. Le persone presenti hanno subito prestato soccorso e lanciato l’allarme, sul posto i sanitari de 118 i volontari della Misericordia di Montegiorgio e i carabinieri del posto che hanno rilevato l dinamica dell’accaduto e controllato il traffico. Ad avere la peggio è stato lo scooterista che è stato traferito al pronto soccorso del Murri di Fermo, l’uomo era vigile e in condizioni stabili, ma vista la dinamica è stato preferito fare accertamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trattore si ribalta a un raduno: 50enne in ospedale