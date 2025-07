L’interventismo economico del governo Meloni e un classico caso di omicidio-suicidio

La sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso di UniCredit contro l’utilizzo del golden power da parte del governo sull’acquisizione di Banco Bpm certifica lo scenario di totale confusione nel quale è entrata l’economia italiana riguardo alle grandi operazioni di fusione e acquisizione. Qui, non si vuole entrare nel merito dell’operazione finanziaria lanciata da UniCredit nĂ© sulle conseguenze che l’acquisizione del Banco Bpm avrebbe sul tessuto industriale del Nord Italia. Qui, il punto è la protervia interventista del governo Meloni sugli affari privati delle aziende italiane. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’interventismo economico del governo Meloni, e un classico caso di omicidio-suicidio

Meloni sui dazi: “Ue ha la forza per far valere le proprie ragioni” - La premier sottolinea che "l'Europa ha la forza economica e finanziaria per far valere le proprie ragioni e ottenere un accordo equo e di buon senso. msn.com scrive

Il centrosinistra: “Meloni venga in Parlamento e difenda le imprese” - Schlein: “La premier esca dalla modalità aereo e smetta di fingere che vada tutto bene”. Come scrive repubblica.it