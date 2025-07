Il Giro donne colora il circuito Trionfo-bis per Longo Borghini E in piazza Senna scatta la festa

Da tempio dei concerti a passerella ideale per il ciclismo in rosa: il tutto in mezza giornata. Dopo aver fatto da palcoscenico allo show-evento di Max Pezzali con 85mila spettatori, l’ Autodromo è tornato a ospitare ieri lo sport, accogliendo il traguardo dell’ultima tappa del Giro d’Italia donne. A conquistare la maglia rosa, per il secondo anno consecutivo, è stata Elisa Longo Borghini. La 33enne piemontese dell’Uae Team, giĂ leader della classifica generale al via da Forlì, ha chiuso al quarto posto la tappa finale: 134 chilometri con arrivo all’Enzo e Dino Ferrari, vinta in volata dalla tedesca Liane Lippert (Movistar) davanti all’olandese Anna Van der Breggen (Team SD Worx-Protime); terza la svizzera Marlen Reusser (Movistar). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Giro donne colora il circuito . Trionfo-bis per Longo Borghini . E in piazza Senna scatta la festa

In questa notizia si parla di: giro - donne - longo - borghini

Uomini e Donne, Gianmarco Steri al centro delle critiche: ha preso in giro Nadia Di Diodato? - Dopo le Anticipazioni sulla scelta di Gianmarco Steri, il pubblico di Uomini e Donne ha mosse alcune critiche al tronista: nelle ultime puntate in onda ha preso in giro Nadia Di Diodato?

“Sveglia, ci prende in giro”. Uomini e Donne, Cristina alza la voce: Gianmarco asfaltato - Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne ha avuto un’evoluzione che in pochi si sarebbero aspettati.

“Mi hai presa in giro”. Rissa a Uomini e Donne, lei scopre l’altra e in studio vola di tutto (anche un scarpa) - Questa non l’avevamo ancora vista. La puntata di oggi, giovedì 8 maggio, di Uomini e Donne si è aperta con un confronto incandescente tra Giovanni e Francesca, posizionati al centro dello studio.

GIRO DONNE - Dopo 939.6 km, 14.000 metri di dislivello e otto tappe, la nostra Elisa Longo Borghini conquista la Corsa Rosa femminile per il secondo anno consecutivo LaPresse Vai su Facebook

Giro d’Italia donne: la Romagna incorona in rosa Elisa Longo Borghini, Forlì-Imola alla Lippert VIDEOGALLERY Vai su X

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Reusser e Longo Borghini si marcano strette, la sesta frazione va a Lippert; Elisa Longo Borghini fa il bis: il Giro d'Italia Women 2025 è suo · Ciclismo su strada; Giro d'Italia Women 2025 - 8a tappa | Elisa Longo Borghini vince il Giro 2025 - Video.

Il Giro donne colora il circuito . Trionfo-bis per Longo Borghini . E in piazza Senna scatta la festa - Maglia rosa alla 33enne piemontese per il secondo anno consecutivo, tappa vinta in volata dalla Lippert "Sfida intensa ed emozionante in riva al Santerno, una sensazione semplicemente incredibile". Si legge su ilrestodelcarlino.it

Elisa Longo Borghini si ripete, trionfo al Giro donne 2025 - La campionessa della Uae ha conquistato per la seconda volta consecutiva la vittoria finale nel Giro femminile, il Giro d'Italia ... Segnala ansa.it