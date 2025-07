La nazionale di sci si allena al mare

I discesisti di Coppa del Mondo si trasferiscono a Cesenatico all'Accademia Acrobatica. La Fisi, Federazione Italiana Sport Invernali, ha organizzato uno stage di 5 giorni di allenamento atletico per una parte del gruppo di velocità di Coppa del mondo e di Coppa Europa. Il direttore tecnico Max Carca ha convocato, da ieri, Guglielmo Bosca, Pietro Zazzi (a scopo riabilitativo), Florian Schieder, Gregorio Bernardi, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Max Perathoner, Marco Abbruzzese, Matteo Franzoso e Leonardo Rigamonti. Il gruppo sarà guidato dal coach Lorenzo Galli, con Alex Prosch, Einar Prucker, Davide Verga e Matteo Ferrara.

