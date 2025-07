Lavori all’ex Meccanotessile Guerra tra Comune e ditta

Dopo mesi di solleciti andati a vuoto, Palazzo Vecchio è pronto a dire basta. In settimana verrà ufficializzata la rescissione del contratto con la società incaricata della realizzazione della ludoteca e del centro giovani nell'area dell'ex Meccanotessile, progetto atteso da anni nel cuore del Quartiere 5. I lavori, che avrebbero dovuto procedere spediti dopo l'assegnazione del bando da 1,4 milioni di euro (incrementato successivamente di altri 170 mila euro), si sono invece arenati per motivi di sicurezza e igienico-sanitari denunciati dall'impresa. Ma nonostante le ripetute richieste da parte dell'amministrazione comunale, la ditta non ha mai ripreso realmente gli interventi per una serie di motivi contenuti in una lettar di contestazione.

