2025-07-12 09:33:00 Calcio italiano: “Sono andati a vedere un paio di partite del Barcellona B e sono tornati felici del loro modo di giocare”. Quindi il Luis Enrique Firma per Roma Nel mese di giugno 2011. Il proprietario di quelle parole, in un’intervista con il Gazzetta Dello Sport È Walter Sabatini ex direttore sportivo dei Giallorossi e uno degli uomini chiave per l’allenatore spagnolo da firmare per la squadra italiana. L’allenatore gli ha lasciato un segno. “Sento un profondo affetto e stima sia l’uomo che l’allenatore” dice. Tuttavia, L’avventura di Luis Enrique a Roma non è andata come previsto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

"C'erano quelli che lo hanno preso in giro chiamandolo" Stanlio ""