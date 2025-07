di Antonio Passanese FIRENZE Lamberto Frescobaldi è un uomo che il vino ce l’ha nel sangue. Discendente di una delle famiglie più antiche e prestigiose della Toscana, ha saputo portare avanti con visione e determinazione una tradizione che affonda le radici nel Rinascimento. Dai colli del Chianti alla Maremma, dalle tenute storiche ai nuovi progetti legati alla sostenibilità , il marchese ha trasformato il nome di famiglia in un simbolo internazionale di eccellenza. Oggi è presidente dell’Unione Italiana Vini, il principale organismo del settore, e guarda con una composta preoccupazione ai dazi del 30% che potrebbero essere imposti dagli Stati Uniti sui prodotti europei: un colpo duro per un comparto che fa dell’export una delle sue forze trainanti: "Ma bisogna rimanere calmi, il panico non serve", dice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incertezza nelle cantine: "Adesso niente panico. E bisogna diversificare"