CAMBIARE città , vita e lavoro. Immaginatevi di doverlo fare, ma con la consapevolezza di trovare qualcuno all’arrivo che vi aspetta. Qualcuno che vi accompagni a vedere le più belle case selezionate per voi, qualcuno pronto a farvi anche da guida in una nuova città , qualcuno che possa consigliarvi il miglior ristorante, i percorsi più suggestivi, le scuole più comode da raggiungere per i bambini. Proprio questa è l’idea che ha condotto Alessandro Adamo, founder e amministratore delegato di Dotstay, a costruire nel 2013 un modello di business innovativo, introducendo una figura professionale mai vista prima: l’ Angel, a metà tra un agente immobiliare e una guida che accoglie il cliente che deve trasferirsi come un vero e proprio primo amico in città . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dalla casa fino ai servizi: la rivoluzione di Dotstay

