IN UN MERCATO assicurativo affollato, ipercompetitivo e spesso dominato da logiche di gruppo, c’è una compagnia che continua a giocare una partita tutta sua. UCA Assicurazione, fondata nel 1932 a Chieri da Luigi Gilardi, ha chiuso il 2024 con numeri solidi e un messaggio chiaro: l’indipendenza può ancora essere un vantaggio competitivo. Con premi lordi per oltre 48,7 milioni di euro (+3,58%) e una quota di mercato del 6,68% nella tutela legale — settore in cui è riconosciuta come pioniera e leader — UCA si conferma la prima compagnia indipendente in Italia. Il Solvency Ratio al 251,21% certifica una solidità patrimoniale fuori dal comune, in un ramo dove la specializzazione è tutto e la fiducia è merce rara. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - UCA corre da sola. Cresce e guida la tutela legale