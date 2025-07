A che ora gareggia Gregorio Paltrinieri nella 10 km dei Mondiali 2025 | programma tv streaming

Mercoledì 16 luglio, a partire dalle 02.00 italiane, andrà in scena la 10 km maschile dei Mondiali di nuoto di fondo a Singapore. Nelle acque libere (calde) asiatiche ci si aspetta una gara piuttosto lottata e combattuta, dove gli atleti dovranno essere abili a leggere la situazione e a capire quale sia il momento migliore per cambiare il proprio ritmo. Sulla distanza olimpica vedremo competere Gregorio Paltrinieri. Il carpigiano e Andrea Filadelli terranno alto il vessillo italico in un contesto nel quale la concorrenza si presenta piuttosto agguerrita. come il campione mondiale, olimpico ed europeo in carica Kristof Rasovszky e il connazionale David Betlehem (bronzo olimpico), i francesi Marc-Antoine Olivier e Jules Wallart e i tedeschi Florian Wellbrock e Oliver Klemet. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora gareggia Gregorio Paltrinieri nella 10 km dei Mondiali 2025: programma, tv, streaming

In questa notizia si parla di: gregorio - paltrinieri - mondiali - gareggia

Nuoto di fondo, l’Italia si testa negli Europei a Stari Grad: non c’è solo Gregorio Paltrinieri - Da domani si comincia. Nelle acque libere dell’ isola di Hvar in Croazia, gli Europei di nuoto di fondo terranno banco e l’Italia va in cerca di risposte che porterà i “caimani” all’evento clou della stagione, i Mondiali a Singapore (15-20 luglio).

Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri e Andrea Filadelli giù dal podio nella 10 km degli Europei 2025. Oro a Rasovszky - Niente medaglia nella 10 km maschile degli Europei di nuoto di fondo a Stari Grad (Croazia), sull’isola di Hvar, in casa Italia.

IL FENOMENO È TORNATO! Gregorio Paltrinieri campione d’Europa della 5 km in acque libere! - Doveva essere la giornata del riscatto per Gregorio Paltrinieri e così è stato. Il fuoriclasse italiano ha conquistato il titolo di campione d’Europa della 5 km di nuoto di fondo, al termine di una difficile gara.

A che ora gareggia Gregorio Paltrinieri nella 10 km dei Mondiali 2025: programma, tv, streaming; Clamoroso, Gregorio Paltrinieri out nei 1500! Ok Benedetta Pilato, Michele Lamberti e la 4x100 stile mista; Olimpiadi, Parigi 2024: le gare giorno per giorno degli Azzurri degli sport acquatici.

GREGORIO PALTRINIERI ULTIMO/ Finale 800 sl Mondiali nuoto 2023: Greg ... - Diretta Gregorio Paltrinieri finale 800 sl Mondiali nuoto 2023 Fukuoka (26 luglio): Greg arriva ultimo e lontanissimo dalle medaglie, oro ad Ahmed Hafnaoui. Da ilsussidiario.net

Gregorio Paltrinieri, il nuotatore italiano che ha conquistato il ... - Per Gregorio Paltrinieri nulla è impossibile Il nuotatore italiano che ha conquistato il maggior numero di medaglie ai Mondiali (12, una in più di Federica Pellegrini) non è ancora sazio. Lo riporta gqitalia.it