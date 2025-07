Prestiti personali Il mercato continuerà a crescere

IL 2024 È STATO UN ANNO di ripresa per il mercato del credito al consumo. La Bce ha tagliato i tassi di riferimento. Le banche si sono adattate a una clientela più diversificata, invertendo la tendenza negativa degli ultimi anni, quando soprattutto nella fase incerta del Covid e della spinta inflattiva del post Ucraina aveva prevalso un atteggiamento prudente alla concessione di credito alle famiglie. Molto positivo il mercato dei prestiti personali, che ha registrato un incremento significativo rispetto al 2023 (+12% il valore delle operazioni erogate) a fronte di un incremento nel numero di operazioni finanziate (+ 16%) con una generale tendenza verso prestiti di importo lievemente più contenuto; il ticket medio di mercato nel 2024 si è attestato a 8. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prestiti personali. Il mercato continuerà a crescere

