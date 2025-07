La recente puntata di Rick and Morty, stagione 8, episodio 8, si distingue per un momento inaspettato di complicitĂ tra i personaggi principali. La scena post-credit, infatti, richiama una gag giĂ presente nell’episodio e rivela un raro legame tra Rick e Jerry. In questa analisi, verranno approfonditi gli aspetti salienti di questa sequenza e le dinamiche che emergono tra i protagonisti. analisi della scena post-credit di Rick and Morty stagione 8. il ritorno alla gag di “Naked and Afraid”. All’inizio dell’episodio, Jerry tenta di distrarre Rick con una conversazione leggera, menzionando il reality show Naked and Afraid, chiamato nella dimensione parallela Naked and Alone. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Rick e morty stagione 8 episodio 8: la scena dopo i titoli di coda sorprende con un raro colpo di scena