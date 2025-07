Lavori in ritardo per il ponte ciclabile C’è il rischio di perdere i fondi

È scaduto l’11 luglio il termine per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Chienti, ma della struttura ancora non c’è neppure l’ombra. Venerdì scorso, secondo i termini previsti nel contratto di appalto, l’opera avrebbe dovuto essere conclusa, consegnata e inaugurata. L’infrastruttura è inserita nel progetto della Ciclovia adriatica, che però a Civitanova si interrompe. La ditta a cui la Regione Marche ha affidato i lavori non ha rispettato i tempi e nonostante un anno fa, nel giugno del 2024, politici della Regione, in primis l’assessore regionaleFrancesco Baldelli, e del Comune di Civitanova e Porto Sant’Elpidio avessero, in parata, preso l’impegno di concludere il ponte proprio in questi giorni, cioè entro l’11 luglio 2025, la data è trascorsa senza che nessuno abbia spiegato quali sono i motivi del ritardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori in ritardo per il ponte ciclabile. C’è il rischio di perdere i fondi

In questa notizia si parla di: lavori - ponte - ritardo - ciclabile

Avellino, lavori sulla condotta idrica del Ponte della Ferriera: possibili sospensioni della fornitura d'acqua - Il Comune di Avellino, settore Lavori pubblici, rende noto che la società Alto Calore Servizi ha comunicato la possibilità che nella giornata di giovedì, 24 aprile, si verifichino sospensioni nell’erogazione del servizio idrico a causa dei lavori di sostituzione della condotta esterna situata a.

Lavori fermi al ponte blu. Ritardo di otto mesi e cammini modificati - Troppa acqua nel Reno. Slitta ancora la conclusione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del ‘ponte blu’: ovvero l’attraversamento pedonale sul fiume Reno tra il Parco Talon da una parte e via Allende dall’altra.

Dopo il ponte della Liberazione al via lavori sul manto stradale in alcune zone di Brindisi - BRINDISI - Lunedì prossimo, 28 aprile, avranno inizio i lavori di rifacimento del manto stradale di via Indipendenza a Brindisi e sull’innesto della complanare di Santa Chiara con via Appia.

Da sogni a realtà : grandi novità in arrivo per Marco Simone e Setteville Nord Proseguono i lavori per Via Anticoli Corrado, un’opera attesa da anni che presto diventerà realtà . Quella che tre anni fa sembrava solo un sogno, oggi prende forma concreta e cambi Vai su Facebook

Lavori in ritardo per il ponte ciclabile. C’è il rischio di perdere i fondi; PADOVA | RIAPERTA LA PISTA CICLABILE DI RIVIERA PALEOCAPA: PER SETTEMBRE TORNA ANCHE IL PONTE; Ponte sull'Adige, lavori in grande ritardo: sarebbero dovuti terminare un anno fa.

Lavori in ritardo per il ponte ciclabile. C’è il rischio di perdere i fondi - È scaduto l’11 luglio il termine per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Chienti, ma della struttura ancora non c’è neppure l’ombra. Secondo ilrestodelcarlino.it

Ponte sull'Adige, lavori in grande ritardo: sarebbero dovuti terminare ... - Il rifacimento del ponte sull'Adige va a rilento, seppure questo non comporti problemi alla circolazione e non ci si faccia caso, poiché soltanto in alcune occasioni si è ... Si legge su ilgazzettino.it