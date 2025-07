Beach Like A Deejay Musica giovani e allegria invadono piazza Mazzini

Una folla di occhi, sorrisi, abbracci e voci. Piazza Mazzini, gremita di spettatori che, all‚Äôunisono, gi√† dal tardo pomeriggio, hanno intonato le canzoni e i successi scelti alla consolle da Alex Farolfi. Un pubblico fatto di famiglie, bambini e ragazzi, tra fan e curiosi, che si sono riuniti tra la strada e la spiaggia. E, tutti insieme, hanno accolto, con grandi applausi, i cantanti ospiti della tappa viareggina di ‚ÄėBeach Like A Deejay‚Äô, organizzata con il Comune e presentata da Linus, Nicola Savino e Federico Russo. Una serata aperta, tra gli applausi, da Serena Brancale con "Baccal√†", passando per "Anema e core", con cui √® andata a Sanremo, e, infine con il singolo estivo, firmato con Alessandra Amoroso, "Serenata". 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - "Beach Like A Deejay". Musica, giovani e allegria invadono piazza Mazzini

