Una serata d’estate carica di suggestione ha fatto da cornice all’edizione 2025 del Palio di San Paolino, che ogni anno riporta in vita l’antica tradizione del tiro con la balestra da banco, in onore del patrono. Il 12 luglio, il piazzale Monsignor Giulio Arrigoni si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico medievale, dove una folla attenta e partecipe ha assistito a uno degli appuntamenti storici più amati della stagione, tra sfilate in costume, duelli scenografici, danze storiche e momenti musicali curati da musici e sbandieratori, con la partecipazione degli Sbandieratori e Musici della Città di Lucca, che hanno allietato il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Mauro Buccellati vince il Palio di San Paolino