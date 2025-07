Palio Marinaro altro passo Ieri l’assegnazione dei guzzi

Si è tenuta ieri la consegna dei battelli del Palio ai quattro rioni. Anche se, a causa del maltempo che soprattutto in mattinata ha imperversato sull’Argentario, è stato deciso di non effettuare la sfilata. L’estrazione da parte dei capitani è comunque andata in scena di fronte a tanta gente, per quello che è uno degli appuntamenti piĂą sentiti che fanno da contorno al Palio Marinato dell’Argentario, ovvero il sorteggio che determina gli accoppiamenti equipaggio-guzzo per la disputa della regata di Ferragosto. Nel tardo pomeriggio di ieri i capitani dei rioni hanno quindi estratto le quattro imbarcazioni su cui i propri armi si alleneranno per il mese restante e su cui disputeranno il Palio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palio Marinaro, altro passo. Ieri l’assegnazione dei guzzi

In questa notizia si parla di: palio - marinaro - altro - passo

Palio Marinaro | Tradizione e passione, sabato 28 la regina delle gare remiere: "Chiude una stagione record" - Conto alla rovescia per quella che è considerata la gara più attesa dell'intera stagione remiera, il Palio Marinaro, in programma sabato 28 giugno alla Terrazza Mascagni.

Palio marinaro 2025, estratte le boe: Borgo Cappuccini alla 5, Venezia alla 3. Tutti gli accoppiamenti - In Comune, nel pomeriggio del 27 giugno, sono state estratte le boe da cui partiranno i gozzi per l'edizione 2025 del Palio Marinaro, in programma alla Terrazza Mascagni per sabato 28 giugno a partire dalle 17.

Palio Marinaro 2025, è il giorno della regina delle gare remiere: la diretta e i risultati - Tutto pronto per l'edizione 2025 del Palio Marinaro, la regina delle gare remiere che chiuderà una stagione memorabile.

L’Italia U21 vola ai quarti di finale dell’Europeo: altro 1-0 per gli azzurrini dopo quello alla Romania, Casadei stende la Slovacchia e regala l’aggancio la Spagna avversaria all’ultima giornata, in palio il primo posto ? Vai su Facebook

Palio Marinaro, altro passo. Ieri l’assegnazione dei guzzi; Palio Marinaro, trovato l'accordo: gozzi in acqua il 10 luglio con Ficsf e Uisp; Remo a Livorno, i nuovi gozzi saranno realtà .

Palio del Giglio: "Mancano gli equipaggi" - Mancano gli equipaggi, il Palio Marinaro dell’Isola del Giglio è a rischio. Si legge su msn.com

Palio Marinaro 2025, il Venezia non muore mai: il racconto dell'evento - Fuochi d’artificio ad illuminare la notte del quartiere più antico della città e quel “Venezia non muore mai” gridato come un mantra dai vogatori ... msn.com scrive