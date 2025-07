Curb your enthusiasm | il show di larry david svela un’ironia sottovalutata da 25 anni

Il panorama televisivo di Larry David si prepara a una nuova fase, segnato da un progetto che promette di mantenere vivo il suo stile inconfondibile e la sua ironia pungente. Dopo la conclusione di Curb Your Enthusiasm, prevista per il 2024, l’autore e comico statunitense sta sviluppando un nuovo show prodotto da HBO, che si inserisce nel solco della sua passione per la storia americana e la satira sociale. La novità rappresenta un’importante evoluzione nel suo percorso creativo, con una forte attenzione alle radici storiche e culturali degli Stati Uniti. annuncio del nuovo progetto televisivo di Larry David. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Curb your enthusiasm: il show di larry david svela un’ironia sottovalutata da 25 anni

