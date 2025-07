Dove vedere in tv Italia-Singapore Mondiali pallanuoto femminile 2025 | orario programma streaming

La terza ed ultima giornata della prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile emetterĂ gli ultimi verdetti: nel Girone A il Setterosa affronterĂ le padrone di casa di Singapore, attualmente fanalino di coda del raggruppamento. Martedì 15 luglio, alle ore 13.10 italiane, nella sfida tra Italia e Singapore le azzurre andranno alla ricerca della vittoria che le porterebbe al secondo posto, piazzamento che consentirebbe loro di disputare da favorite gli ottavi di finale contro la terza del Girone B, ovvero la perdente di Cina-Paesi Bassi, per poi affrontare l’ Ungheria, che ha vinto il Girone C, nei quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, streaming

